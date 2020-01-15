Волынец назвала праздником для российской семьи введение маткапитала для первенцев

Председатель национального родительского комитета Ирина Волынец в комментарии «Политике сегодня» назвала праздником для российской семьи решение президента России Владимира Путина повысить выплаты родителям.

В частности, президент инициировал ввести маткапитал для первенцев. Он составит 466 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семьи будут получать дополнительно 150 тысяч рублей. Если родители оказались в сложной ситуации, и их заработок меньше двух прожиточных минимумов, то они будут получать по 5,5 тысяч рублей ежемесячно для детей от трех до семи лет.

«Сегодняшний день можно назвать самым настоящим праздником российской семьи. Настроение сейчас потрясающее почти у всех, кто уже является родителями и тех, кто старается ими стать. У меня, например, гордость и ощущение, что президент последовательно, методично реализует те инициативы, с которыми выступает Национальный родительский комитет», — говорит Волынец.

Речь идет об учреждении так называемой «материнской зарплаты». Такую инициативу высказали в комитете еще три года назад. Платили бы матерям, пока их чаду не исполнилось бы 18 лет.

«Для того, чтобы наши семьи рожали необходима не только уверенность в завтрашнем дне, но и спокойствие в дне сегодняшнем. Материнский капитал и пособие по факту уже до семи лет – будут составлять весь прожиточный минимум. Примерно 11 тысяч рублей. И это не просто пособие. Для многих семей – это вопрос выживания. Особенно в регионах», — считает председатель.

Если сложить все выплаты для многодетных семей вместе: а это помимо вышеперечисленных маткапитала и ежемесячных 5,5 тысяч – 450 тысяч для погашения ипотеки – получится более одного миллиона рублей.

«В принципе в регионе можно купить жилье на эти деньги. Понятно, что в Москве на эти деньги не купишь [жилье] – но в Москве у людей другие способности (будем справедливы) – там средняя зарплата выше, чем в среднем по стране. Поэтому сегодняшняя речь – революционное заявление для демографии. Я в полном восторге. Уверена, что эти инициативу повлияют на нашу демографическую прямую, которая сейчас, к сожалению, ушла в стопор. Они повлияют самым эффективным образом», — думает Волынец.

Стоит признать, что эти меры являются вынужденными, добавила политик. Однако здорово, что их предприняли уже сейчас.