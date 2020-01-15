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15:07   15 Января 2020
Весь мир

Берлинская конференция по Ливии покажет реальную готовность сторон к переговорам

Берлинская конференция по Ливии покажет реальную готовность сторон к переговорам

Первый тур межливийских консультаций, который прошел в Москве в понедельник, 13 января, при участии командующего Ливийской Национальной армии халифы Хафтара, председателя действующей на востоке Ливии Палаты представителей Агилы Салеха, главы триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сараджа и председателя Высшего госсовета Ливии Халеда аль-Мишри, является успешным уже потому, что российской стороне удалось собрать для переговоров все стороны конфликта.

Стороны продолжают соблюдать подписанное 12 января перемирие и готовятся продолжить мирный переговорный процесс 19 января в Берлине на полях Международной конференции, о которой ранее договорились российский президент Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

О результатах прошедших в Москве межливийских переговоров и перспективах продолжения процесса мирного урегулирования на берлинской конференции в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал военный эксперт Борис Рожин.

«То, что Хафтар покинул Москву, не подписав итоговое соглашение, создает элемент неопределенности в преддверии Берлинской конференции. Тем не менее, соглашение соблюдается всеми сторонами. Да, сегодня идет определенная борьба между различными силами за получение определенных преимуществ, но эта борьба идет в формате дипломатического процесса», — отметил он.

Берлинская конференция по Ливии покажет реальную готовность сторон к переговорам

По словам эксперта, с представителями конфликтующих сторон работают разные группы стран, так как их интересы могут различаться и это создает определенные сложности, а также порождает разные спекуляции. О реальной готовности сторон ливийского конфликта к переговорам, если ничего не сорвется, можно будет судить на берлинской конференции, намеченной на 19 января.

«Там сторонам предстоит либо все подписать и согласиться на определенные условия, либо возможно продолжение противостояния», — заключил Борис Рожин.

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Автор: Александр Люблинский
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