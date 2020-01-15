Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал запрет на двойное гражданство для российских чиновников в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня». Политик согласен, что высшее руководство страны не должно иметь паспортов других государств.

Как заявил Жириновский, никто из министров, депутатов, сенаторов, судей и губернаторов в России не должен иметь двойное гражданство. По его словам, эти люди не должны иметь счетов и недвижимости за рубежом, а также не могут проходить лечение в других странах и не имеют права отправлять учиться туда своих детей.

«Живите и работаете здесь, у нас, или не занимайте эти должности. Так нельзя: числиться здесь на работе, а все хозяйство иметь за рубежом», — говорит Владимир Жириновский.

По словам руководителя ЛДПР, российскими чиновниками должны становиться граждане РФ с нашими паспортами и русскими корнями. Жириновский считает, что в России нельзя идти на высшие должности, обладая двойным гражданством.

«Мы можем найти на эти посты тех, кто никак не связан с заграницей», — резюмировал чиновник.

Ранее глава государства Владимир Путин потребовал запретить двойное гражданство или вид на жительство в другой стране для российских чиновников.