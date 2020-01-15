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14:56   15 Января 2020
Россия

Жириновский прокомментировал запрет на двойное гражданство для российских чиновников

Жириновский прокомментировал запрет на двойное гражданство для российских чиновников

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал запрет на двойное гражданство для российских чиновников в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня». Политик согласен, что высшее руководство страны не должно иметь паспортов других государств.

Как заявил Жириновский, никто из министров, депутатов, сенаторов, судей и губернаторов в России не должен иметь двойное гражданство. По его словам, эти люди не должны иметь счетов и недвижимости за рубежом, а также не могут проходить лечение в других странах и не имеют права отправлять учиться туда своих детей.

«Живите и работаете здесь, у нас, или не занимайте эти должности. Так нельзя: числиться здесь на работе, а все хозяйство иметь за рубежом», — говорит Владимир Жириновский. 

Жириновский прокомментировал запрет на двойное гражданство для российских чиновников

По словам руководителя ЛДПР, российскими чиновниками должны становиться граждане РФ с нашими паспортами и русскими корнями. Жириновский считает, что в России нельзя идти на высшие должности, обладая двойным гражданством. 

«Мы можем найти на эти посты тех, кто никак не связан с заграницей», — резюмировал чиновник. 

Ранее глава государства Владимир Путин потребовал запретить двойное гражданство или вид на жительство в другой стране для российских чиновников.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #жириновский #политика #двойное гражданство

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