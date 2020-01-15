Навальный снова греется в теплых краях за счет разочарованных спонсоров

Блогер Алексей Навальный все больше теряет поддержку либералов, разочаровывая спонсоров новыми отпусками заграницей. На этот раз задолжавший государству миллионы основатель иноагента ФБК отправился в Таиланд.

Лидер признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный своими поступками надоел уже даже членам либеральных кругов. Так, Telegram-канал Левиева (CIT) «проект СКАНЕР», известный своей либеральной направленностью и поддержкой Навального, полностью скопировал публикацию канала «Фонда бабла с коррупцией» про биткоин-кошельки ФБК.

Публикация содержит детальный анализ вывода крупных денежных сумм и передвижения сотрудников ФБК и самого Навального. Блогер вывел с платформы для пожертвований более восьмисот тысяч рублей перед поездкой на отдых в Таиланд. В общей сумме оппозиционеры отдохнули в новогодние праздники более чем на два миллиона рублей.

Глава ФБК уже сделал традицией ежегодный отдых в теплых краях. Если сравнить цены на поездки в Таиланд в это время на разных платформах и в туристических фирмах, становится ясно, что семье блогера такое удовольствие обойдется минимум в 500 тысяч рублей.

Путешествует не один Навальный, в отпуск с подругой отправился также Илья Яшин, пара полетела на Пхукет. Остальные же «навальнисты» разъехались по всему миру: Германия, Индонезия, Шри-Ланка, Нидерланды, ОАЭ, Израиль, Италия и Грузия. Не сложно заметить, что эти страны далеко не самые бюджетные, похоже, что сотрудники фонда даже не пытаются экономить.

Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» справедливо задается вопросом о том, честно ли просить пожертвований у россиян на «общее дело», а тратить их на личные развлечения.

Издание «ПолитЭксперт» побеседовало с политологом, заместителем директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павлом Фельдманом. Он заявил, что в последние годы сотрудники ФБК теряют все больше последователей из-за разных нелицеприятных подробностей о жизни фонда, которые то и дело всплывают наружу.

«Она (финансовая составляющая — ред.) до сих пор является загадкой, и мало кто представляет, на какие средства живет ФБК. Но исходя из того, какую он активность проявляет: постоянно выпускает "расследования", а это невозможно делать исключительно на пожертвования, тут есть какие-то другие источники финансирования, которые скрываются и находятся в тени», — пояснил политолог.

Фельдман также подчеркнул, что среди сторонников блогера есть фанатики, но большее число людей все же критически относятся к его деятельности и не соглашаются с ней.