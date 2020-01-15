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14:21   15 Января 2020
Россия

Президент должен назначать «силовиков» после консультации с Совфедом, считает Путин

Президент должен назначать «силовиков» после консультации с Совфедом, считает Путин

Глава РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию заявил, что президент должен производить назначение региональных прокуроров и руководителей «силовых» ведомств только после консультации с Советом Федерации.

Путин отметил, что этот шаг необходимо предпринять для обеспечения баланса между ветвями власти. Помимо назначения «силовиков», президент должен также принимать решения по региональным прокурорам после консультации с Совфедом. В настоящий момент прокуроры назначаются по согласованию с законодательным собранием.

«Уважаемые коллеги, это может на практике приводить к определенным, в том числе неформальным обязательствам перед местными властями, а значит и к рискам потерять объективность и беспристрастность», — подчеркнул Путин.

Подобный подход поможет сделать работу правоохранительных органов более «прозрачной», считает президент. Большая независимость прокуратур от местных властей находится в интересах российских граждан, заявил Путин.

Церемония оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию прошла в Москве в среду, 15 января. На церемонии присутствовало более тысячи человек, среди которых члены Правительства страны, депутаты Госдумы, руководители Верховного суда, председатели законодательных собраний субъектов Федерации и другие.

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Автор: Роман Самойлов
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