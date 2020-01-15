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14:36   15 Января 2020
Россия

Зюганов оценил поворот к социальному государству в послании Путина

Зюганов оценил поворот к социальному государству в послании Путина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что надо усилить контроль за властью и больше думать о детях. Так депутат прокомментировал послание Федеральному Собранию президента РФ Владимира Путина.

«В вымирающей стране трудно решать любую задачу. Она не сможет контролировать эти гигантские территории. В этом плане поворот к социальному государству абсолютно правильный», — считает Зюганов.

На вопрос корреспондента «Политики сегодня», достаточно ли 616 тысяч для материнского капитала, глава КПРФ заявил, что «вообще, матерям увеличил бы зарплату в два-три раза».

«Дедушкам в два-три раза пенсию увеличил. И тогда бы все было хорошо», — рассмеялся депутат.

Путин огласил послание Федеральному Собранию в среду, 15 января. Глава государства поднял в нем темы бедности и демографии. В частности, президент продлил программу маткапитала до 2026 года, а также ввел выплаты в размере 466 тысяч рублей при рождении первого ребенка.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #зюганов

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