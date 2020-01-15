Совет Федерации должен иметь право отрешать судей от должности, заявил Путин

Совет Федерации должен иметь правовую возможность отрешать судей Верховного и Конституционного судов от должности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

Доверие к судьям у людей должно быть абсолютным, считает Путин, поскольку судебная система играет главную роль в защите прав граждан России. Профессионализм работников суда не должен ставиться под сомнение. Если судья совершает проступки, которые порочат профессию в глазах людей, его необходимо отстранить от должности.

«Это предложение делается исходя из сложившейся практики, этого явно сегодня не хватает», — заявил глава государства.

Сейчас Совфед, в соответствии со статьей 102 Конституции РФ, может лишь назначать на должность судей, но не лишать этой должности. Путин также предложил предоставить Конституционному суду возможность проверять на соответствие основному закону принятые парламентом законы по требованию президента РФ.

Церемония оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию прошла в Москве в среду, 15 января. На церемонии присутствовало более тысячи человек, среди которых члены Правительства страны, депутаты Госдумы, руководители Верховного и Конституционного судов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации и другие.