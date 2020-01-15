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14:25   15 Января 2020
Россия

При подготовке послания президента проводились расчеты, чтобы сказанное случилось — ФНС

При подготовке послания президента проводились расчеты, чтобы сказанное случилось — ФНС

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал, что во время подготовки президентского послания велись специальные расчеты, чтобы все сказанное могло быть реализовано.

«Беседа шла о том, чтобы сделать все расчеты необходимые для послания. Таким штабом является налоговая служба, чтобы все сказанное случилось», — передает слова Мишустина корреспондент «Политики сегодня».

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Это мероприятие является традиционным и выступает еще одним знаком связи исполнительной и законодательной властей. Основными моментами, которые затронул российский лидер стали введение выплат материнского капитала, начиная с первого ребенка, введение бесплатного питания для младших школьников, запрет на двойное гражданство для глав госорганов, судей и депутатов, минимальный срок проживания в России — 25 лет для кандидата в президенты и несколько поправок к Конституции.

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Автор: Лев Собакин
#путин #фнс #послание президента

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