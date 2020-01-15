Неверов анонсировал создание в ГД рабочей группы по инициативам Путина

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию рассмотрел вопросы демографии и поддержки семей. Об этом в комментарии «Политике Сегодня» сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов.

По его словам, очень важно, что президент много внимания уделил материнскому капиталу, в части распространения государственной поддержки на первого ребенка. Также Путин говорил о возможности поддержки семей с низким достатком и детей от трех до семи лет.

«Это крайне важно и требует дополнительного законодательного изменения и внесения изменений в бюджет», — добавил Сергей Неверов.

Выплаты на ребенка от 3 до 7 лет первоначально составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году могут вырасти вдвое — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

С 1 января 2020 года при рождении первого ребенка семья получит право на маткапитал в размере 466 617 рублей — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

При рождении второго – увеличим маткапитал ещё на 150 тысяч рублей — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

«Уже сегодня состоится заседание совета Госдумы, на котором обозначат вопрос формирования рабочей группы по разработке приоритетов, которые необходимо будет сделать в части законодательного обеспечения послания президента», — резюмировал Сергей Неверов.

Рабочую группу возглавит первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков. Церемония оглашения послания президента Федеральному Собранию прошла в Центральном выставочном зале «Манеж».