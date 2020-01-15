Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию продлилось один час 12 минут, глава государства огласил его в среду, 15 января.

В 2019 году Владимир Путин зачитывал программный документ 1,5 часа, а в 2018-м — один час 55 минут, что стало рекордом. В 2004 и 2005 годах речи российского лидера длились порядка 48 минут, а за прошедшие годы по длительности в среднем они были чуть больше часа.

Послание Федеральному собранию является ежегодным публичным обращением президента страны к обеим палатам парламента.