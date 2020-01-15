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13:38   15 Января 2020
Россия

Послание Путина Федеральному собранию продлилось один час 12 минут

Послание Путина Федеральному собранию продлилось один час 12 минут

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию продлилось один час 12 минут, глава государства огласил его в среду, 15 января. 

В 2019 году Владимир Путин зачитывал программный документ 1,5 часа, а в 2018-м — один час 55 минут, что стало рекордом. В 2004 и 2005 годах речи российского лидера длились порядка 48 минут, а за прошедшие годы по длительности в среднем они были чуть больше часа. 

Послание Федеральному собранию является ежегодным публичным обращением президента страны к обеим палатам парламента.

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #послание федеральному собранию

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