Послание Путина Федеральному собранию продлилось один час 12 минут
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию продлилось один час 12 минут, глава государства огласил его в среду, 15 января.
В 2019 году Владимир Путин зачитывал программный документ 1,5 часа, а в 2018-м — один час 55 минут, что стало рекордом. В 2004 и 2005 годах речи российского лидера длились порядка 48 минут, а за прошедшие годы по длительности в среднем они были чуть больше часа.
Послание Федеральному собранию является ежегодным публичным обращением президента страны к обеим палатам парламента.
Стенограмма Послания Федеральному Собранию будет опубликована на https://t.co/ouM2csK5HZ pic.twitter.com/UqVT2UYgsz— Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020