Путин предложил россиянам обсудить внесение поправок в Конституцию

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию предложил провести общенациональное голосование по поводу внесения поправок в Конституцию.

Считаю, что нет необходимости в принятии новой Конституции – Путин — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.