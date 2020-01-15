Путин предложил россиянам обсудить внесение поправок в Конституцию
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию предложил провести общенациональное голосование по поводу внесения поправок в Конституцию.
Считаю, что нет необходимости в принятии новой Конституции – Путин— Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.
Президент предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию, гарантирующих приоритет Основного закона в российском правовом пространстве— Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.