Путин заявил, что индексацию пенсий необходимо закрепить в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин считает, что индексацию пенсий необходимо закрепить в Конституции страны. Об этом он сообщил в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному собранию.

Ранее он сообщил, что нет необходимости в утверждении нового Основного закона. Владимир Путин призвал вынести поправки к Конституции на общественное обсуждение. Он выразил уверенность, что люди могут принять правильное решение.