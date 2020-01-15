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13:20   15 Января 2020
Россия

Путин заявил, что Россия должна оставаться сильной Президентской Республикой

Путин заявил, что Россия должна оставаться сильной Президентской Республикой

Президент России должен сохранить за собой право отстранять премьер-министра и министров. Об этом в среду заявил российский лидер Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

По словам главы государства, Россия должна оставаться сильной Президентской Республикой, отметив, что, по его мнению, наша страна не сможет не только развиваться, но и просто существовать, будучи парламентской республикой.

«Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и, скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой», — подчеркнул президент.

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Автор: Александр Люблинский
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