Путин заявил, что Россия должна оставаться сильной Президентской Республикой

Президент России должен сохранить за собой право отстранять премьер-министра и министров. Об этом в среду заявил российский лидер Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

По словам главы государства, Россия должна оставаться сильной Президентской Республикой, отметив, что, по его мнению, наша страна не сможет не только развиваться, но и просто существовать, будучи парламентской республикой.

«Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и, скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой», — подчеркнул президент.