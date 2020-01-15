Путин призвал повысить роль губернаторов в принятии федеральных решений

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию обозначил необходимость повысить роль губернаторов в принятии решений федерального значения.

«Необходимым усилить роль губернаторов и государственного совета и закрепить это в Конституции», — сказал президент.