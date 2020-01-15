Путин предложил закрепить в Конституции положение об уровне минимальной оплаты труда

Глава РФ Владимир Путин заявил, что необходимо закрепить положение о минимальном размере оплаты труда в Конституции РФ. Он не может быть ниже прожиточного уровня в регионе.

Владимир Путин предложил провести референдум о поправках в Конституцию: «Всё в конечном счёте должны решить люди» — Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020

Церемония оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию прошла в Москве в среду, 15 января. На церемонии присутствовало более тысячи человек, среди которых члены Правительства страны, депутаты Госдумы, руководители Верховного суда, председатели законодательных собраний субъектов Федерации и другие.