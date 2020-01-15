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13:29   15 Января 2020
Россия

Путин призвал стран-основательниц ООН стать примером по сдерживанию предпосылок для войн

Путин призвал стран-основательниц ООН стать примером по сдерживанию предпосылок для войн

Президент России подчеркнул, что главная ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества лежит на пяти ядерных державах. Такое мнение Владимир Путин высказал в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию.

«Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы ООН. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества», — заявил президент.

Путин добавил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами, а также не несет никому угрозы и не намерена навязывать свою волю.

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Автор: Галина Кандинская
#путин #послание президента

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