Путин предложил доверить ГД право утверждения кандидатуры премьера

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию предложил доверить Государственной думе право утверждения как кандидатуры премьер-министра, так и всего правительства.

«Президент будет не вправе их отклонить», — добавил Владимир Путин.