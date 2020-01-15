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13:11   15 Января 2020
Россия

Путин предложил доверить ГД право утверждения кандидатуры премьера

Путин предложил доверить ГД право утверждения кандидатуры премьера

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию предложил доверить Государственной думе право утверждения как кандидатуры премьер-министра, так и всего правительства.

«Президент будет не вправе их отклонить», — добавил Владимир Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #путин #общество #послание федеральному собранию

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