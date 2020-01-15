Путин предложил доверить ГД право утверждения кандидатуры премьера
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию предложил доверить Государственной думе право утверждения как кандидатуры премьер-министра, так и всего правительства.
«Президент будет не вправе их отклонить», — добавил Владимир Путин.
Президент предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию, гарантирующих приоритет Основного закона в российском правовом пространстве— Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.