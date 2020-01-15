Путин заявил, что медики в 2020 году перейдут на новую систему оплаты труда

Российский лидер Владимир Путин анонсировал переход в 2020 году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию в среду, 15 января.

По словам Путина, новая система будет строиться на едином перечне компенсаций и стимулирующих надбавок. Она также будет основана на «прозрачных, справедливых и понятных правилах», подчеркнул глава государства.

С этого года начнём внедрять новую систему оплаты в здравоохранении – фиксированную долю окладов, единый перечень компенсационных выплат — Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020

Ранее Путин заявил, что в 2020 году нужно завершить реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом.

Послание Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение президента страны к обеим палатам парламента.