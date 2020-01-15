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13:13   15 Января 2020
Россия

Путин заявил, что медики в 2020 году перейдут на новую систему оплаты труда

Путин заявил, что медики в 2020 году перейдут на новую систему оплаты труда

Российский лидер Владимир Путин анонсировал переход в 2020 году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию в среду, 15 января.

По словам Путина, новая система будет строиться на едином перечне компенсаций и стимулирующих надбавок. Она также будет основана на «прозрачных, справедливых и понятных правилах», подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что в 2020 году нужно завершить реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом.

Послание Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение президента страны к обеим палатам парламента.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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