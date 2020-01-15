Президент России Владимир Путин, выступая в среду с посланием к Федеральному собранию, предложил ужесточить требования, предъявляемые к кандидатам на высший пост страны.

По словам главы государства, кандидаты в президенты РФ должны проживать в России не менее 25 лет, а не десять лет, как сейчас, и не иметь ни другого гражданства, ни вида на жительство в другой стране.

Также Путин заявил, что согласен с тем, что глава государства не должен находится на этом посту более двух сроков.

«Не считаю, что это вопрос принципиальный, но согласен с этим», — отметил глава государства.