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13:12   15 Января 2020
Россия

Путин согласен, что президент РФ не может возглавлять страну больше двух сроков

Путин согласен, что президент РФ не может возглавлять страну больше двух сроков

Президент России Владимир Путин, выступая в среду с посланием к Федеральному собранию, предложил ужесточить требования, предъявляемые к кандидатам на высший пост страны.

По словам главы государства, кандидаты в президенты РФ должны проживать в России не менее 25 лет, а не десять лет, как сейчас, и не иметь ни другого гражданства, ни вида на жительство в другой стране.

Также Путин заявил, что согласен с тем, что глава государства не должен находится на этом посту более двух сроков.

«Не считаю, что это вопрос принципиальный, но согласен с этим», — отметил глава государства.

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Автор: Александр Люблинский
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