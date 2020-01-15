Путин призвал запретить иностранцам занимать руководящие посты в госорганах России
Президент России Владимир Путин в рамках ежегодного президентского Послания к Федеральному Собранию, подчеркнул, что руководящие посты в госорганах должны принадлежать людям, выбравшим службу стране бескомпромиссно.
«Предлагаю закрепить конституционно — главы субъектов федераций, министры, депутаты, судьи не могут иметь иностранного гражданства или вида на жительства», — сказал российский лидер.
Мотивируя свое предложение, Путин отметил, что лица, находящиеся на этих постах, должны сделать выбор служить стране и делать это бескомпромиссно.
#Конституция: Занимающие в РФ важнейшие должности, включая главу Правительства, министров и губернаторов, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство— Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020