Президент России Владимир Путин в рамках ежегодного президентского Послания к Федеральному Собранию, подчеркнул, что руководящие посты в госорганах должны принадлежать людям, выбравшим службу стране бескомпромиссно.

«Предлагаю закрепить конституционно — главы субъектов федераций, министры, депутаты, судьи не могут иметь иностранного гражданства или вида на жительства», — сказал российский лидер.

Мотивируя свое предложение, Путин отметил, что лица, находящиеся на этих постах, должны сделать выбор служить стране и делать это бескомпромиссно.