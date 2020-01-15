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13:09   15 Января 2020
Россия

Путин призвал запретить иностранцам занимать руководящие посты в госорганах России

Путин призвал запретить иностранцам занимать руководящие посты в госорганах России

Президент России Владимир Путин в рамках ежегодного президентского Послания к Федеральному Собранию, подчеркнул, что руководящие посты в госорганах должны принадлежать людям, выбравшим службу стране бескомпромиссно.

«Предлагаю закрепить конституционно — главы субъектов федераций, министры, депутаты, судьи не могут иметь иностранного гражданства или вида на жительства», — сказал российский лидер.

Мотивируя свое предложение, Путин отметил, что лица, находящиеся на этих постах, должны сделать выбор служить стране и делать это бескомпромиссно.

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Автор: Галина Кандинская
#путин #послание президента

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