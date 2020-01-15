Путин поручил ускорить рассмотрение законов по защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить процесс принятия законопроектов по защите и поощрению капиталовложений.

«Нужно законодательно разрешить государственную поддержку венчурных инвестиций, чтобы провал стартапа не рассматривался как нецелевое расходование средств», — заявил президент.

Финансовые средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут вкладываться в инфраструктурные проекты, заявил президент. Глава государства также предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от налоговых и инвестиционных вычетов.

В среду, 15 января, в Москве состоялась церемония оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. На мероприятии присутствовали более тысячи человек, среди которых члены Правительства страны, депутаты Госдумы, руководители Верховного суда, председатели законодательных собраний субъектов Федерации и другие.