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13:04   15 Января 2020
Россия

Путин поручил ускорить рассмотрение законов по защите капиталовложений

Путин поручил ускорить рассмотрение законов по защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить процесс принятия законопроектов по защите и поощрению капиталовложений.

«Нужно законодательно разрешить государственную поддержку венчурных инвестиций, чтобы провал стартапа не рассматривался как нецелевое расходование средств», — заявил президент.

Финансовые средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут вкладываться в инфраструктурные проекты, заявил президент. Глава государства также предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от налоговых и инвестиционных вычетов.

В среду, 15 января, в Москве состоялась церемония оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. На мероприятии присутствовали более тысячи человек, среди которых члены Правительства страны, депутаты Госдумы, руководители Верховного суда, председатели законодательных собраний субъектов Федерации и другие.

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Автор: Роман Самойлов
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