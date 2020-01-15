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13:08   15 Января 2020
Россия

Путин предложил вынести на общественное обсуждение некоторые поправки в Конституцию РФ

Путин предложил вынести на общественное обсуждение некоторые поправки в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин предложил вынести на общественное обсуждение некоторые поправки в Конституцию РФ. Об этом он заявил в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному собранию в среду, 15 января. 

По словам российского лидера, изменения в основной закон страны должны прямо гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве.

При этом Владимир Путин выразил мнение, что нет необходимости в принятии новой Конституции

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #конституция рф

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