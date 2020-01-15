Президент России Владимир Путин предложил вынести на общественное обсуждение некоторые поправки в Конституцию РФ. Об этом он заявил в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному собранию в среду, 15 января.

По словам российского лидера, изменения в основной закон страны должны прямо гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве.

Президент предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию, гарантирующих приоритет Основного закона в российском правовом пространстве — Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020

При этом Владимир Путин выразил мнение, что нет необходимости в принятии новой Конституции.