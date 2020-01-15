РФ обеспечила национальную обороноспособность на десятилетия вперед
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию сообщил, что страна обеспечила национальную обороноспособность на десятилетия вперед.
«РФ никому ничего не навязывает и никого не собирается догонять в сфере вооружений, где догонять ее придется другим», — сказал президент.
#Оборона: Россия защищена от любых угроз на десятилетия вперёд— Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.