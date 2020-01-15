РФ обеспечила национальную обороноспособность на десятилетия вперед

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию сообщил, что страна обеспечила национальную обороноспособность на десятилетия вперед.

«РФ никому ничего не навязывает и никого не собирается догонять в сфере вооружений, где догонять ее придется другим», — сказал президент.