Президент РФ Владимир Путин, обращаясь в среду с посланием к Федеральному собранию заявил, что необходимости в принятии новой Конституции нет.

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь в среду с посланием к Федеральному собранию заявил, что необходимости в принятии новой Конституции нет.

По словам главы государства, потенциал Конституции, принятой в России в 1993 году, не исчерпан, несмотря на то, что она была принята десятилетия назад и с тех пор положение дел кардинально изменилось.

«Несмотря на ряд нерешенных проблем, стабилизировалась ситуация в экономике и социальной сфере. Сразу же хочу ответить, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал конституции 1993 года не исчерпан», — подчеркнул Путин.

Считаю, что нет необходимости в принятии новой Конституции – Путин — Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020

Вместе с тем, он предложил вынести ряд поправок на общественное обсуждение.