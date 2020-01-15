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13:03   15 Января 2020
Россия

Путин заявил, что неободимости в новой Конституции в РФ нет

Путин заявил, что неободимости в новой Конституции в РФ нет

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь в среду с посланием к Федеральному собранию заявил, что необходимости в принятии новой Конституции нет.

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь в среду с посланием к Федеральному собранию заявил, что необходимости в принятии новой Конституции нет.

По словам главы государства, потенциал Конституции, принятой в России в 1993 году, не исчерпан, несмотря на то, что она была принята десятилетия назад и с тех пор положение дел кардинально изменилось.

«Несмотря на ряд нерешенных проблем, стабилизировалась ситуация в экономике и социальной сфере. Сразу же хочу ответить, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал конституции 1993 года не исчерпан», — подчеркнул Путин.

Вместе с тем, он предложил вынести ряд поправок на общественное обсуждение. 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #конституция #послание федеральному собранию

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