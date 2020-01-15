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13:03   15 Января 2020
Россия

Путин призвал к прорыву в области разработок искусственного интеллекта

Путин призвал к прорыву в области разработок искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, отметил особую важность прорывных исследований в области искусственного интеллекта.

«Россия способна достичь такого же масштабного прорыва в искусственном интеллекте, генетике, цифровых и энерготехнологиях, как и в обороне», — сказал президент.

Ранее он призвал обеспечить бесплатный доступ к отечественным интернет-ресурсам.

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Автор: Галина Кандинская
#путин #послание президента

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