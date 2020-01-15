Путин призвал к прорыву в области разработок искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, отметил особую важность прорывных исследований в области искусственного интеллекта.
«Россия способна достичь такого же масштабного прорыва в искусственном интеллекте, генетике, цифровых и энерготехнологиях, как и в обороне», — сказал президент.
Ранее он призвал обеспечить бесплатный доступ к отечественным интернет-ресурсам.
Предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет» – обеспечить бесплатный доступ к отечественным интернет-сервисам. Людям не придется платить за трафик— Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020