Путин призвал к прорыву в области разработок искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, отметил особую важность прорывных исследований в области искусственного интеллекта.

«Россия способна достичь такого же масштабного прорыва в искусственном интеллекте, генетике, цифровых и энерготехнологиях, как и в обороне», — сказал президент.

Ранее он призвал обеспечить бесплатный доступ к отечественным интернет-ресурсам.