Путин потребовал обеспечить бесплатный доступ к российским интернет-сервисам

Доступ россиян к отечественным интернет-сервисам должен быть бесплатным – это предоставит России конкурентное преимущество.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду, обращаясь с посланием к Федеральному собранию. По словам главы государства, интернет стал повседневной необходимостью. и Россия является одной из немногих стран в мире, у которой есть свои социальные сети и месенджеры, поисковые и почтовые сервисы, а также другие национальные интернет-ресурсы.

«В связи с этим я предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет»: по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам», — добавил глава государства.