Президент РФ Владимир Путин потребовал сформировать по всей России систему экологического мониторинга. Об этом он заявил в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному собранию в среду, 15 января.

По словам российского лидера, в стране должна быть сформирована полноценная система по экологическому мониторингу во всех регионах России.

#Экология: Нужно сформировать и внедрить полноценную систему экологического мониторинга для всей страны, ввести раздельный сбор мусора — Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020

Послние Федеральному собранию длилось один час 12 минут, за это время глава государства успел затронуть самые важные для страны темы. В частности, российский лидер предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Также Владимир Путин заявил, что целевой прием в медицинские вузы нужно увеличить.

Кроме того, глава государства предложил вынести на общественное обсуждение некоторые поправки в Конституцию, а также закрепить в главном документе страны индексацию пенсий.