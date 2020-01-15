Путин потребовал сформировать по всей России систему экологического мониторинга

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
При подготовке послания президента проводились расчеты, чтобы сказанное случилось — ФНС

При подготовке послания президента проводились расчеты, чтобы сказанное случилось — ФНС

 Президент должен назначать «силовиков» после консультации с Совфедом, считает Путин

Президент должен назначать «силовиков» после консультации с Совфедом, считает Путин
Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

 Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии
Уход США с Ближнего Востока запустит процессы решения главных проблем региона и остановит войну

Уход США с Ближнего Востока запустит процессы решения главных проблем региона и остановит войну

 Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране

Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране
При подготовке послания президента проводились расчеты, чтобы сказанное случилось — ФНС

При подготовке послания президента проводились расчеты, чтобы сказанное случилось — ФНС

 Президент должен назначать «силовиков» после консультации с Совфедом, считает Путин

Президент должен назначать «силовиков» после консультации с Совфедом, считает Путин
Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

 Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии
Уход США с Ближнего Востока запустит процессы решения главных проблем региона и остановит войну

Уход США с Ближнего Востока запустит процессы решения главных проблем региона и остановит войну

 Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране

Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране
12:58   15 Января 2020
Россия

Путин потребовал сформировать по всей России систему экологического мониторинга

Путин потребовал сформировать по всей России систему экологического мониторинга

Президент РФ Владимир Путин потребовал сформировать по всей России систему экологического мониторинга. Об этом он заявил в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному собранию в среду, 15 января.

По словам российского лидера, в стране должна быть сформирована полноценная система по экологическому мониторингу во всех регионах России. 

Послние Федеральному собранию длилось один час 12 минут, за это время глава государства успел затронуть самые важные для страны темы. В частности, российский лидер предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Также Владимир Путин заявил, что целевой прием в медицинские вузы нужно увеличить

Кроме того, глава государства предложил вынести на общественное обсуждение некоторые поправки в Конституцию, а также закрепить в главном документе страны индексацию пенсий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #экология

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...