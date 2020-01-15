Путин потребовал сконцентрироваться на первичном звене здравоохранения

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Также президент попросил Общероссийский народный фронт проконтролировать оснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

«Прошу субъекты федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жилье», — заявил Владимир Путин.