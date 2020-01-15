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12:52   15 Января 2020
Россия

Путин потребовал сконцентрироваться на первичном звене здравоохранения

Путин потребовал сконцентрироваться на первичном звене здравоохранения

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Также президент попросил Общероссийский народный фронт проконтролировать оснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

«Прошу субъекты федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жилье», — заявил Владимир Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #послание федеральному собранию

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