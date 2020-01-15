Повышение уровня доходов россиян – важнейшая задача правительства и ЦБ, заявил Путин

Важнейшей задачей российского правительства и Центробанка является повышение уровня доходов граждан. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

По словам главы государства, для того, чтобы темпы роста превысили мировые, необходимо запустить в России новый инвестиционный цикл.