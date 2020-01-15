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Путин поручил ускорить рассмотрение законов по защите капиталовложений

Путин поручил ускорить рассмотрение законов по защите капиталовложений

 Путин заявил, что не видит необходимости в изменении Конституции

Путин заявил, что не видит необходимости в изменении Конституции
Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

 Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

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 Атака Израиля в Сирии говорит о поддержании кровавой политики США на Ближнем Востоке

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12:53   15 Января 2020
Политика

Повышение уровня доходов россиян – важнейшая задача правительства и ЦБ, заявил Путин

Повышение уровня доходов россиян – важнейшая задача правительства и ЦБ, заявил Путин

Важнейшей задачей российского правительства и Центробанка является повышение уровня доходов граждан. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

По словам главы государства, для того, чтобы темпы роста превысили мировые, необходимо запустить в России новый инвестиционный цикл.

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Автор: Александр Люблинский
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