Повышение уровня доходов россиян – важнейшая задача правительства и ЦБ, заявил Путин
Важнейшей задачей российского правительства и Центробанка является повышение уровня доходов граждан. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.
По словам главы государства, для того, чтобы темпы роста превысили мировые, необходимо запустить в России новый инвестиционный цикл.
Ежегодный прирост инвестиций должен быть не менее 5%, а их доля в ВВП страны к 2024 году – 25%— Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020