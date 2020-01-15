Президент РФ Владимир Путин заявил, что условия для занятия творчеством в России должны быть современными.

Глава государства отметил, что в рамках нацпроекта «Культура» правительством выделяется более восьми миллиардов рублей на новые музыкальные инструменты и оборудование для детских школ искусств.

Национальный проект «Культура» реализуется с 1 января 2019 года. В рамках проекта россиянам и иностранным гостям обеспечат доступ к образцам зарубежной и отечественной культуры. Также планируется провести ремонт в более чем 40 детских театрах, отреставрировать библиотеки и кинозалы, и создать сеть виртуальных концертных залов в России.