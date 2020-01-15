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Путин заявил, что не видит необходимости в изменении Конституции

Путин заявил, что не видит необходимости в изменении Конституции

 Путин призвал к прорыву в области разработок искусственного интеллекта

Путин призвал к прорыву в области разработок искусственного интеллекта
Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

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Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране

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12:49   15 Января 2020
Россия

Путин заявил, что условия для занятия творчеством в России должны быть современными

Путин заявил, что условия для занятия творчеством в России должны быть современными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что условия для занятия творчеством в России должны быть современными.  

Глава государства отметил, что в рамках нацпроекта «Культура» правительством выделяется более восьми миллиардов рублей на новые музыкальные инструменты и оборудование для детских школ искусств.

Национальный проект «Культура» реализуется с 1 января 2019 года. В рамках проекта россиянам и иностранным гостям обеспечат доступ к образцам зарубежной и отечественной культуры. Также планируется провести ремонт в более чем 40 детских театрах, отреставрировать библиотеки и кинозалы, и создать сеть виртуальных концертных залов в России.

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Автор: Роман Самойлов
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