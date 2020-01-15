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12:49   15 Января 2020
Россия

Путин: Целевой прием в медицинские вузы нужно увеличить

Путин: Целевой прием в медицинские вузы нужно увеличить

Целевой прием в медицинские вузы нужно увеличить, об этом в ходе Послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, прежде всего, в России должен быть увеличен прием в медицинские вузы в регионах. Он подчеркнул, что целевой прием может вырасти до ста процентов по тем специальностям, которые сейчас в дефиците. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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