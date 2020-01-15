Путин: Целевой прием в медицинские вузы нужно увеличить

Целевой прием в медицинские вузы нужно увеличить, об этом в ходе Послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, прежде всего, в России должен быть увеличен прием в медицинские вузы в регионах. Он подчеркнул, что целевой прием может вырасти до ста процентов по тем специальностям, которые сейчас в дефиците.