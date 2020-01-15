Путин: Целевой прием в медицинские вузы нужно увеличить
Целевой прием в медицинские вузы нужно увеличить, об этом в ходе Послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, прежде всего, в России должен быть увеличен прием в медицинские вузы в регионах. Он подчеркнул, что целевой прием может вырасти до ста процентов по тем специальностям, которые сейчас в дефиците.
Предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Приоритет – отдать их в регионы #Послание2020— Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020