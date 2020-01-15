Путин потребовал не допускать перебоев в поставках жизненно важных лекарств

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию потребовал больше не допустить ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств.

«Многие чиновники рассуждали об этом, как о закупках канцтоваров, такой ситуации не должно повториться», — подчеркнул президент.