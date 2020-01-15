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12:42   15 Января 2020
Россия

Путин потребовал не допускать перебоев в поставках жизненно важных лекарств

Путин потребовал не допускать перебоев в поставках жизненно важных лекарств

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию потребовал больше не допустить ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств.

«Многие чиновники рассуждали об этом, как о закупках канцтоваров, такой ситуации не должно повториться», — подчеркнул президент.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #лекарства #послание федеральному собранию

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