Путин потребовал не допускать перебоев в поставках жизненно важных лекарств
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию потребовал больше не допустить ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств.
«Многие чиновники рассуждали об этом, как о закупках канцтоваров, такой ситуации не должно повториться», — подчеркнул президент.
#Послание2020: В России нужно создать стройную, масштабную и системную программу поддержки семей— Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.