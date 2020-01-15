Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием к Федеральному собранию, заявил, что по сравнению с 2000-м годом ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на восемь лет.

«Ожидаемая продолжительность жизни превысила 73 года, на 8 лет больше, чем в 2000 году», - заявил глава государства.

По его словам, эти позитивные изменения являются заслугой российской системы здравоохранения.