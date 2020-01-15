Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что не видит необходимости в изменении Конституции

Путин заявил, что не видит необходимости в изменении Конституции

 Путин призвал к прорыву в области разработок искусственного интеллекта

Путин призвал к прорыву в области разработок искусственного интеллекта
Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

 Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии
Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране

Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране

 Атака Израиля в Сирии говорит о поддержании кровавой политики США на Ближнем Востоке

Атака Израиля в Сирии говорит о поддержании кровавой политики США на Ближнем Востоке
Путин заявил, что не видит необходимости в изменении Конституции

Путин заявил, что не видит необходимости в изменении Конституции

 Путин призвал к прорыву в области разработок искусственного интеллекта

Путин призвал к прорыву в области разработок искусственного интеллекта
Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

 Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии
Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране

Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране

 Атака Израиля в Сирии говорит о поддержании кровавой политики США на Ближнем Востоке

Атака Израиля в Сирии говорит о поддержании кровавой политики США на Ближнем Востоке
12:46   15 Января 2020
Россия

Путин назвал увеличение ожидаемой продолжительности жизни заслугой системы здравоохранения

Путин назвал увеличение ожидаемой продолжительности жизни заслугой системы здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием к Федеральному собранию, заявил, что по сравнению с 2000-м годом ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на восемь лет.

«Ожидаемая продолжительность жизни превысила 73 года, на 8 лет больше, чем в 2000 году», - заявил глава государства.

По его словам, эти позитивные изменения являются заслугой российской системы здравоохранения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #президент #общество #продолжительность жизни #система здравоохранения #послание федеральному собранию

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...