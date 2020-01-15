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12:47   15 Января 2020
Россия

Путин заявил, что все школы к 2021 году должны получить высокоскоростной интернет

Путин заявил, что все школы к 2021 году должны получить высокоскоростной интернет

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не только строить школы,  но и эффективно использовать всю образовательную и другую инфраструктуру. Об этом он сказал в ходе Послания Федеральному собранию в среду, 15 января.

По словам главы государства, сейчас практически все школы России подключены к интернету.

«В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет», — сказал Путин.

Ранее президент предложил обеспечить горячим питанием всех учеников в школах с первого по четвертый класс.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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