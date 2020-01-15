Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную и другую инфраструктуру. Об этом он сказал в ходе Послания Федеральному собранию в среду, 15 января.

По словам главы государства, сейчас практически все школы России подключены к интернету.

«В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет», — сказал Путин.

#Образование: В 2021 году все школы России должны получить доступ к высокоскоростному интернету — Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020

Ранее президент предложил обеспечить горячим питанием всех учеников в школах с первого по четвертый класс.