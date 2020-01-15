Путин: Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума

Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума, об этом в ходе Послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее он заявил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года. Так, при рождении первенца российские семьи получат 466 тысяч 616 рублей, а за второго ребенка — 616 тысяч 617 рублей.