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Путин заявил, что не видит необходимости в изменении Конституции

Путин заявил, что не видит необходимости в изменении Конституции

 Путин призвал к прорыву в области разработок искусственного интеллекта

Путин призвал к прорыву в области разработок искусственного интеллекта
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12:39   15 Января 2020
Россия

Путин: Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума

Путин: Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума

Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума, об этом в ходе Послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее он заявил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года. Так, при рождении первенца российские семьи получат 466 тысяч 616 рублей, а за второго ребенка — 616 тысяч 617 рублей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #смертность

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