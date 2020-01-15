Классным руководителям в школах с 1 сентября введут специальную доплату

Не менее пяти тысяч рублей за счет федерального бюджета. Об этом заявил в среду, 15 января, российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию. По его словам, классным руководителям в школах необходимо с 1 сентября ввести специальную доплату.

#Образование: с 1 сентября будет введена специальная федеральная доплата для классных руководителей – не менее 5 тысяч рублей — Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020

Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.