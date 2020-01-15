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12:34   15 Января 2020
Россия

Классным руководителям в школах с 1 сентября введут специальную доплату

Классным руководителям в школах с 1 сентября введут специальную доплату

Не менее пяти тысяч рублей за счет федерального бюджета. Об этом заявил в среду, 15 января, российский лидер Владимир Путин в ходе  выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию. По его словам, классным руководителям в школах необходимо с 1 сентября ввести специальную доплату.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #послание федеральному собранию

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