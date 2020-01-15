Классным руководителям в школах с 1 сентября введут специальную доплату
Не менее пяти тысяч рублей за счет федерального бюджета. Об этом заявил в среду, 15 января, российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию. По его словам, классным руководителям в школах необходимо с 1 сентября ввести специальную доплату.
#Образование: с 1 сентября будет введена специальная федеральная доплата для классных руководителей – не менее 5 тысяч рублей— Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020
Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс— Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.
Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному Собранию. Основные тезисы выступления на @KremlinRussia pic.twitter.com/mE1YlC6tOe— Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.