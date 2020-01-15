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12:38   15 Января 2020
Россия

Путин заявил, что укрепление семьи гарантирует развитие РФ как большой и успешной страны

Путин заявил, что укрепление семьи гарантирует развитие РФ как большой и успешной страны

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь в среду с посланием к Федеральному собранию, заявил, что укрепление института семьи позволит гарантировать развитие России как большой и успешной страны.

По словам главы государства, смысл всех предлагаемых мер заключается в том, чтобы создать в России стройную и масштабную систему поддержки семьи.

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Автор: Александр Люблинский
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