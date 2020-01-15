Путин призвал банки проявлять активность по включению в программу льготной ипотеки
Президент РФ Владимир Путин призвал российские банки проявлять активность по включению в программу льготной ипотеки. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду, 15 января.
По словам Путина, не только банки с госучастием должны становиться участниками программы по льготной ипотеке под два процента для семей с детьми на Дальнем Востоке.
Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному Собранию. Основные тезисы выступления на @KremlinRussia pic.twitter.com/mE1YlC6tOe— Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020