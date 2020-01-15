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12:31   15 Января 2020
Россия

Путин призвал банки проявлять активность по включению в программу льготной ипотеки

Путин призвал банки проявлять активность по включению в программу льготной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин призвал российские банки проявлять активность по включению в программу льготной ипотеки. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду, 15 января.

По словам Путина, не только банки с госучастием должны становиться участниками программы по льготной ипотеке под два процента для семей с детьми на Дальнем Востоке.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #экономика #банки #льготная ипотека

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