Путин предложил ввести выплаты на детей в малоимущих семьях

Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в малоимущих семьях. Глава РФ также потребовал максимально упростить процедуру получения пособий семьям с детьми.

«На первом этапе выплаты на детей в малоимущих семьях составят 5,5 тысяч рублей, со следующего года — 11 тысяч рублей», — заявил президент.