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12:28   15 Января 2020
Россия

Путин предложил ввести выплаты на детей в малоимущих семьях

Путин предложил ввести выплаты на детей в малоимущих семьях

Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в малоимущих семьях. Глава РФ также потребовал максимально упростить процедуру получения пособий семьям с детьми.

«На первом этапе выплаты на детей в малоимущих семьях составят 5,5 тысяч рублей, со следующего года — 11 тысяч рублей», — заявил президент.

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Автор: Роман Самойлов
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