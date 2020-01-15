Путин предложил ввести выплаты на детей в малоимущих семьях
Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в малоимущих семьях. Глава РФ также потребовал максимально упростить процедуру получения пособий семьям с детьми.
«На первом этапе выплаты на детей в малоимущих семьях составят 5,5 тысяч рублей, со следующего года — 11 тысяч рублей», — заявил президент.
Выплаты на ребенка от 3 до 7 лет первоначально составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году могут вырасти вдвое— Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020