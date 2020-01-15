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12:35   15 Января 2020
Россия

Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы

Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы

Российский лидер Владимир Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников в школах с первого по четвертый класс. Об этом он заявил в ходе Послания Федеральному собранию.

Комментируя, что благодаря такой поддержке помощь от государства получат и семьи с высоким доходом, Путин отметил, что «все должны чувствовать себя в равных условиях».

«Не должны дети и родители... чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут», — сказал глава государства.

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Автор: Арсений Аскольский

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