Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы
Российский лидер Владимир Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников в школах с первого по четвертый класс. Об этом он заявил в ходе Послания Федеральному собранию.
Комментируя, что благодаря такой поддержке помощь от государства получат и семьи с высоким доходом, Путин отметил, что «все должны чувствовать себя в равных условиях».
«Не должны дети и родители... чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут», — сказал глава государства.
Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс— Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020