Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы

Российский лидер Владимир Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников в школах с первого по четвертый класс. Об этом он заявил в ходе Послания Федеральному собранию.

Комментируя, что благодаря такой поддержке помощь от государства получат и семьи с высоким доходом, Путин отметил, что «все должны чувствовать себя в равных условиях».

«Не должны дети и родители... чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут», — сказал глава государства.