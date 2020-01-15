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12:28   15 Января 2020
Россия

Путин выделил регионам деньги на создание новых мест в яслях

Путин выделил регионам деньги на создание новых мест в яслях

Важнейший, чувствительный вопрос — возможность устроить ребенка в ясли. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию. По его словам, регионам выделили деньги из федерального бюджета на создание новых мест в яслях.

«Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях», — указал президент.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #послание федеральному собранию

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