Путин назвал низкие доходы семей с детьми острейшей проблемой в стране
Президент России Владимир Путин назвал низкие доходы семей с детьми острейшей проблемой в стране. Об этом он заявил в ходе Послания Федеральному собранию.
По словам российского лидера, порядка 70-80 процентов семей с низкими доходами в России — это именно те семьи, где есть дети.
Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному Собранию. Основные тезисы выступления на @KremlinRussia pic.twitter.com/mE1YlC6tOe— Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020