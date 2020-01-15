Президент России Владимир Путин назвал низкие доходы семей с детьми острейшей проблемой в стране. Об этом он заявил в ходе Послания Федеральному собранию.

По словам российского лидера, порядка 70-80 процентов семей с низкими доходами в России — это именно те семьи, где есть дети.