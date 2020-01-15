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12:22   15 Января 2020
Россия

Путин назвал низкие доходы семей с детьми острейшей проблемой в стране

Путин назвал низкие доходы семей с детьми острейшей проблемой в стране

Президент России Владимир Путин назвал низкие доходы семей с детьми острейшей проблемой в стране. Об этом он заявил в ходе Послания Федеральному собранию. 

По словам российского лидера, порядка 70-80 процентов семей с низкими доходами в России — это именно те семьи, где есть дети. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #послание федеральному собранию

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