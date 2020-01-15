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12:30   15 Января 2020
Россия

Путин продлил программу маткапитала минимум до 31 декабря 2026 года

Путин продлил программу маткапитала минимум до 31 декабря 2026 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что программа материнского капитала продлевается как минимум до конца 2026 года.

Об этом глава государства объявил, обращаясь в среду с посланием к Федеральному собранию.

По его словам, при рождении первенца российские семьи будут получать право на материнский капитал в размере 466 тысяч 616 рублей, а за второго ребенка материнский капитал будет увеличиваться на 150 тысяч рублей, то есть составит в общей сложности 616 тысяч 617 рублей. 

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Автор: Александр Люблинский
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