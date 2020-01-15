Путин продлил программу маткапитала минимум до 31 декабря 2026 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что программа материнского капитала продлевается как минимум до конца 2026 года.

Об этом глава государства объявил, обращаясь в среду с посланием к Федеральному собранию.

Программу маткапитала продлим до 31 декабря 2026 года — Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020

По его словам, при рождении первенца российские семьи будут получать право на материнский капитал в размере 466 тысяч 616 рублей, а за второго ребенка материнский капитал будет увеличиваться на 150 тысяч рублей, то есть составит в общей сложности 616 тысяч 617 рублей.

С 1 января 2020 года при рождении первого ребенка семья получит право на маткапитал в размере 466 617 рублей — Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020