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12:22   15 Января 2020
Россия

Путин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии

Путин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии

Судьба и историческая перспектива РФ зависит от того, сколько россиян будет. Такими словам российский лидер Владимир Путин начал ежегодное послание Федеральному Собранию.

«Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.

По его словам, демографическая ловушка 1990-х годов оказалась хуже, чем в годы войны. Сейчас семьи создают малочисленные поколения 1990-х, поэтому суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил, предварительно, 1,5.

«В 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5», — такую задачу обозначил Владимир Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #общество #демография #федеральное собрание

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