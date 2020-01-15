Путин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии
Судьба и историческая перспектива РФ зависит от того, сколько россиян будет. Такими словам российский лидер Владимир Путин начал ежегодное послание Федеральному Собранию.
«Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.
По его словам, демографическая ловушка 1990-х годов оказалась хуже, чем в годы войны. Сейчас семьи создают малочисленные поколения 1990-х, поэтому суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил, предварительно, 1,5.
«В 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5», — такую задачу обозначил Владимир Путин.
В 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5 #ПосланиеПрезидента— Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.