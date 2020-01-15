Политолог о летних беспорядках в Москве: действия Росгвардии были слишком мягкими

Необходимо ужесточить меры по отношению к организаторам массовых беспорядков в России и тем, кто применяет силу против сотрудников правопорядка. Об этом в беседе с корреспондентом «НьюИнформ» заявил политолог Дмитрий Захаров.

В Париже продолжаются протесты против нового проекта пенсионной реформы. Почтальонов, учителей, врачей и работников транспортной сферы не остановило даже то, что ранее французские власти отказались от критикуемых положение законопроекта.

Акции протеста в Париже зачастую перерастают в массовые беспорядки, в ходе которых протестующие громят автобусные остановки и витрины магазинов. Инициатором такого поведения являются представители радикальных движений. Поэтому на некоторых участках шествия дежурят усиленные наряды сотрудников правопорядка. Радикалы скрывают свои лица под масками и кидают в полицейских бутылки и камни из толпы. В ответ полиция применяет слезоточивый газ и другие спецсредства.

Летом 2019 года в Москве прошли незаконные митинги, главным инициатором которых выступила сторонница Алексея Навального Любовь Соболь. Скандальный блогер агитировала людей и призывала их к совершению противозаконных действий и применению силы против правоохранительных органов. В результате массовых задержаний участников незаконных митингов были возбуждены уголовные дела, все виновные получили реальные тюремные сроки.

Однако, чтобы «успокоить» организаторов незаконных митингов этого недостаточно, считает политолог, публицист, руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

«Я наблюдал за беспорядками в Москве летом прошлого года. И по характеру действий оппозиции, особенно радикальной ее части, могу сказать, что действия Росгвардии и полиции были очень мягкими, что позволило не допустить развития провокации против власти», — отметил политолог.

Захаров считает, что необходимо ужесточить законодательство в отношении организаторов незаконных шествий и лиц, которые отзываются силой на попытки сотрудников правопорядка обезопасить обычных жителей.