Олигарх Михаил Ходорковский и российская оппозиция поддерживают американскую псевдодемократию и хвалят студенческие протесты в Иране, которые могут стать началом очередной «цветной революции», спровоцированной США.

Студенты столичных иранских университетов 11 января собрались на протестную акцию после признания правительством страны вины в крушении украинского «Боинга». Собравшиеся демонстративно отказались портить флаги США и Израиля, что обычно происходило во время протестов. Студенты хотели показать, что не считают эти страны вражескими.

Вместо этого протестующие разрывали снимки убитого по приказу президента США Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани. Так, активисты фактически заявили, что стоят на стороне Соединенных Штатов в этом вопросе, несмотря на то, что недавний митинг в память о Сулеймани собрал более миллиона человек. Количество собравшихся студентов было около семисот человек, за беспорядками следили силовики.

Протестную акцию поддержал Трамп, написав в Twitter послание на персидском языке. Студенческие протесты по многим признакам напоминают события «Арабской весны», когда американские политтехнологи участвовали в реализации сценариев «цветных революций». Одним из главных инструментов в их реализации является организация массовых протестов, которые постепенно раскачивают обстановку внутри страны.

Олигарх Михаил Ходорковский не обделил вниманием последние события в Иране и раскритиковал тегеранских силовиков, похвалив студентов. Несправедливо он сравнил протесты в иранской столице с летними беспорядками в Москве, назвав их «братьями-близнецами».

Такой взгляд не выдерживает и малейшей критики, ведь повестка дня в странах совершенно разная. Так, в России либералы вместе с «карманной оппозицией» были недовольны законными решениями Мосгоризбиркома отстранить некоторых кандидатов от участия в выборах в Мосгордуму в связи с многочисленными нарушениями. Количество участников акций в России было значительно больше, чем в Иране, однако российские правоохранители действовали гораздо сдержаннее и в рамках закона, задерживая лишь действительно опасных и агрессивных протестующих.

Михаил Ходорковский, давно жаждущий переворота в России и в Иране поддерживает стремление к «цветной революции» и продвигает проамериканские идеи.

По американской методичке действует и финансист признанного иноагентом ФБК Леонид Волков. Сторонник блогера Навального в Twitter написал, что завидует иранским студентам. Иначе говоря, финансист поддержал иностранное вмешательство в организацию протестов в Иране и выразил недовольство тем, что россияне не выходят на подобные протесты.

Оппозиционеры, а в частности Ходорковский фактически поддерживают американское вмешательство во внутренние дела государств, считая уместными попытки США повсеместно развязывать «цветные революции». Олигарх вслед за Трампом хвалит иранских студентов и надеется помочь раскачать обстановку в Иране.