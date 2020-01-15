Путин впревые огласил послание Федеральному Собранию в начале года
Ранее послание оглашали в феврале. В среду, 15 января, российский лидер Владимир Путин в начале выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию сообщил, что в обществе четко обозначился запрос на перемены. По его словам, необходимо быстрее решить масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит Россия.
Содержание и ориентиры этих задач отражаются в национальных проектах, продолжил Путин. Темпы изменений в РФ должны нарастать ежегодно и ощутимыми для россиян результатами.
«Послание Федеральному Собранию впервые оглашается в самом начале года», — добавил президент.
В 12:00 – #ПосланиеПрезидента Федеральному Собранию. Видео: https://t.co/Zm4dbXRzoD, https://t.co/pAazvF4OiV. Тезисы: @KremlinRussia— Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.