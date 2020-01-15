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12:14   15 Января 2020
Россия

Путин впревые огласил послание Федеральному Собранию в начале года

Путин впревые огласил послание Федеральному Собранию в начале года

Ранее послание оглашали в феврале. В среду, 15 января, российский лидер Владимир Путин в начале выступления на ежегодном послании Федеральному Собранию сообщил, что в обществе четко обозначился запрос на перемены. По его словам, необходимо быстрее решить масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит Россия.

Содержание и ориентиры этих задач отражаются в национальных проектах, продолжил Путин. Темпы изменений в РФ должны нарастать ежегодно и ощутимыми для россиян результатами.

«Послание Федеральному Собранию впервые оглашается в самом начале года», — добавил президент.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #общество #послание #федеральное собрание

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