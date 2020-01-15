Уход США с Ближнего Востока запустит процессы решения главных проблем региона и остановит войну

Уход Соединенных Штатов с Ближнего Востока запустит процессы решения главных проблем региона и остановит войну. Об этом в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel написала о важной роли РФ в мировой политике, в том числе на Ближнем Востоке. Это хорошо показывает поездка канцлера ФРГ в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным, пишут журналисты. На ней лидеры заявили о своей приверженности ядерной сделке с Ираном и завершению строительства «Северного потока — 2».

Автор также высоко оценил поддержку российским лидером инициативы властей Германии созвать в Берлине международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Ливии. Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, подчеркивает немецкое издание.

В то же время США даже не скрывают, что намерены на Ближнем Востоке решать только свои проблемы без оглядки на интересы стран региона, отмечает «Экономика сегодня». Вашингтон под прикрытием военных, частных наемников и курдских банд грабит нефтегазовые ресурсы Сирии и Ирака. Иранского генерала Касема Сулеймани 3 января военные США убили ракетным ударом с беспилотника в аэропорту Багдада.

«Сегодня на Ближнем Востоке нет ни одной страны, с которой Россия не выстроила бы конструктивных отношений. Это разительным образом отличается от положения Европы и США, которые привычно поделили регион на ярко выраженных друзей и врагов.

По словам политолога, Россия на их фоне становится незаменимым партнером в любых переговорах, которые ведутся как внутри Ближнего Востока, так и в контактах с западными государствами.

После убийства Сулеймани Иран заявил, что США нечего делать в регионе. Его поддержал Ирак, приняв в парламенте решение разорвать договоренности, разрешающие США присутствие на территории страны.

Этого Вашингтон явно не ожидал — уход сильно ослабит позиции США в регионе, отмечает издание. Политолог убежден: Вашингтону все равно придется существенно сократить присутствие в регионе.