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11:51   15 Января 2020
Россия

Рост зарплат позволит вдвое сократить уровень бедности в России к 2024 году

Рост зарплат позволит вдвое сократить уровень бедности в России к 2024 году

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко заявил, что рост зарплат, а не соцпособий, позволит вдвое сократить уровень бедности в стране к 2024 году. Замминистра высказал это мнение на Гайдаровском форуме в ходе дискуссии «Неравенство и бедность: на пути к сокращению».

«Давайте посмотрим состав доходов: мы сразу понимаем, что является основным драйвером в составе доходов — это доходы от трудовой деятельности. Заработная плата — вот тот драйвер, локомотив, который, собственно говоря, и тянет наши доходы, вот в чем залог», — отметил Вовченко.

По словам замминистра, доля социальных пособий в составе общих доходов россиян составляет всего четыре процента. С помощью их увеличения не получится ощутимо снизить уровень бедности в стране, считает Вовченко.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году. По информации Росстата, финансовые доходы ниже величины прожиточного минимума за 2019 год имеют более 19 миллионов россиян, то есть 13 процентов от всего населения страны.

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Автор: Роман Самойлов
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