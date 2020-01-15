Атака Израиля в Сирии говорит о поддержании кровавой политики США на Ближнем Востоке

Израиль ведет себя в Сирии как бандит, прячущийся под юбку США, в этом уверен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. По словам эксперта, власти Израиля продолжают кровавую политику США на Ближнем Востоке, нанося систематические удары по территориям Сирии.

14 января ВВС Израиля нанесли удар по военному аэродрому «Тифор» (T-4) на востоке провинции Хомс в Сирии. Местные СМИ сообщили, что атака производилась беспилотниками и ракетами. При этом сирийские ПВО отразили ракетный удар, поразив несколько целей.

Как отметил Виктор Баранец, израильский премьер Биньямин Нетаньяху показал свое невежество, заявив, что Тель-Авив не допустит закрепления Ирана на территории Сирии. Эксперт уверен, что слова премьер-министра страны должны получить всемирное осуждение на трибунах ООН.

«Мало ли у кого и где есть враги евреев? Так что же тогда израильтяне могут себе позволить бомбить любую страну, где по приглашению этой страны находятся иностранные военные контингенты?», — передает слова эксперта «НьюИнформ».

Аналитик привел в пример территорию Армении, где есть военная база РФ, при этом Армения не дружит с Азербайджаном, где также есть интересы России. Но у Азербайджана в этом случае не возникает мысли о том, чтобы бомбить российскую базу.

Баранец выразил мнение, что Израиль берет плохой пример с Соединенных Штатов, которые ведут на Ближнем Востоке кровавую политику.

«Израиль в данном случае ведет себя как бандит, но при этом прячется под юбку Вашингтона. Так себя ведут сопливые пацаны во дворе, когда они задирают сильных дядей, а потом бегут к "бандиту Васе" и жалуются», — возмутился Виктор Баранец.

По словам эксперта, Израиль систематически нарушает суверенитет Сирии, а он сам с удовольствием ждет, когда израильские F-16 напорются там на системы ПВО C-300 или С-400.

3 января США жестоко убили иранского генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации. Таким образом ситуация на Ближнем Востоке обострилась. 8 января в Иране произошла авиакатастрофа по вине Соединенных Штатов, в ней погибли 176 человек.